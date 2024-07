Handgeschreven brieven Diana onder de hamer

In de Engelse plaats Stansted Mountfitchet wordt binnenkort een aantal handgeschreven brieven en kaarten van prinses Diana geveild, schrijft de BBC. Het gaat om brieven die de prinses stuurde naar Violet Collison, de voormalige huishoudster van haar familie.

Collison, die van Diana de bijnaam Collie kreeg, was huishoudster op Park House, waar de prinses haar jeugd doorbracht. Ze werkte daar voor John Spencer en diens vrouw.

De twee bleven na de scheiding van de Spencers close met elkaar en Collison stuurde cadeautjes naar de prinses en prinsen William en Harry. Diana stuurde op haar beurt bedankbrieven en kerstkaarten. Zo zit er een brief bij waarin Diana haar voormalige huishoudster bedankt voor een cadeautje aan Harry. Ook is er een brief die Diana slechts drie weken voor de bruiloft met de toenmalige prins Charles stuurde.

De brieven gaan op 30 juli onder de hamer. Naar verwachting leveren de brieven bij elkaar enkele duizenden ponden op.