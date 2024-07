Prinses Anne bezoekt Britse afvaardiging voor Olympische Spelen

De Britse prinses Anne heeft voor het begin van de Olympische Spelen in Parijs de Britse deelnemers ontmoet. De jongere zus van koning Charles was aanwezig bij een receptie op de Britse ambassade in de Franse hoofdstad. De prinses is voorzitter van het Britse Olympische Comité.

Het Britse hof deelde een aantal foto’s van de ontmoeting. De prinses, die zelf in 1976 deelnam aan de Olympische Spelen, gaf een toespraak en poseerde ook voor een groepsfoto.

Tijdens de receptie werd ook bekendgemaakt dat de Britse schoonspringer Tom Daley en roeister Helen Glover de vlaggendragers zijn tijdens de openingsceremonie op vrijdag.