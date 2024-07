Kroonprins Dubai als defensieminister bijgepraat over plannen VAE

De kroonprins van Dubai is in zijn nieuwe rol als minister van Defensie woensdag bijgepraat over de kabinetsplannen van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). In een bericht op X schrijft de 41-jarige Hamdan tijdens zijn bezoek aan het ministerie van Kabinetszaken, te zijn “geïnformeerd over de structuur van de federale overheid, de belangrijkste plannen en projecten en wetgeving” binnen dat departement.

Hamdan, die naast defensieminister onlangs ook werd benoemd tot vicepremier, laat verder weten er trots op te zijn om zich “bij het regeringsteam van de VAE aan te sluiten”. In die nieuwe rol hoopt hij “het volk te dienen en zo een positieve bijdrage te leveren aan de reis die het land momenteel doormaakt”, staat in het bericht.

Met zijn beëdiging volgt Hamdan diens vader op. Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum bekleedde de functie al sinds 1971, nadat de VAE hun onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. De heerser van het emiraat Dubai benoemde zijn tweede zoon in 2006 tot zijn plaatsvervanger, en twee jaar later tot kroonprins. Voor zijn toetreding tot het kabinet was Hamdan al een van de bekendere royals uit het land. Alleen al op Instagram heeft de kroonprins, die ook wel bekendstaat als Fazza, ruim 16,4 miljoen volgers.