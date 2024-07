Harry wijt moeizame relatie met familie aan strijd tegen tabloids

Prins Harry denkt dat zijn strijd tegen de Britse tabloids eraan heeft bijgedragen dat hij een moeizame relatie heeft met zijn familie. Dat zegt de zoon van koning Charles in een fragment van de ITV-documentaire Tabloids on Trial, dat op sociale media werd gedeeld.

Interviewer Rebecca Barry vraagt in de video aan Harry of zijn vastberadenheid om de tabloids aan te pakken zijn relatie met zijn familie heeft verwoest. “Het is een centraal onderdeel”, reageert Harry daarop. “De missie gaat voor mij door, maar het heeft een deel van de breuk veroorzaakt”, zei Harry verder.

In een ander fragment praat Harry over zijn moeder, prinses Diana. “Er is bewijs dat suggereert dat ze was gehackt. Ze was waarschijnlijk een van de eerste mensen die werd gehackt. En toch genieten de tabloids ervan om haar neer te zetten als paranoïde. Dat was ze niet. Ze had absoluut gelijk”, vindt Harry.

Rechtszaken

De 39-jarige Harry spande in de afgelopen jaren meerdere rechtszaken aan tegen uitgevers van Britse tabloids. Hij stelde onder meer dat de tabloids zijn telefoon hadden afgetapt. In december won hij een van de zaken. Een rechter bepaalde toen dat uitgever Mirror Group Newspapers een schadevergoeding moest betalen aan de prins. In het gesprek noemde Harry de uitspraak “een monumentale overwinning”.

De documentaire wordt op donderdag uitgezonden door ITV. Ook andere bekende personen als Hugh Grant, Charlotte Church and Paul Gascoigne zijn in de documentaire te zien.