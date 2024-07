Royals in wegwerpponcho’s op tribune openingsceremonie

Waar de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia aan het begin van de avond nog in het zonnetje op de tribune van de openingsceremonie zaten, worden ook zij nu geteisterd door een regenbui. Het Spaanse paar heeft daarom een doorzichtige wegwerpponcho aangetrokken.

Op eerdere foto’s is te zien hoe een vrolijke Felipe en Letizia een selfie maken op de tribune aan de Seine. Op de foto’s in de regen, is de lach op hun gezicht echter verdwenen.

Ook koning Willem-Alexander heeft inmiddels de poncho erbij gepakt. Máxima lijkt de regen niet te deren; zij draagt slechts een zwarte blazer.

Eerder op de dag had Felipe een ontmoeting met Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. Hidalgo heeft Spaanse roots. Toen zij twee jaar oud was, emigreerde ze met haar ouders naar Frankrijk. Ze heeft een Frans-Spaanse nationaliteit.