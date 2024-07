Enthousiast koningspaar klaar voor openingsceremonie Spelen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lijken klaar voor de Olympische Spelen. Het paar heeft plaatsgenomen op de tribune van de openingsceremonie aan de oevers van de Seine, waar ze enthousiast zwaaien.

De koning draagt een oranje stropdas en ook Máxima heeft oranje accessoires in haar handen. Op de foto’s is te zien dat Máxima een videogesprek voert op haar telefoon en het tafereel aan haar gesprekspartner laat zien.

Ook prinses Amalia en prinses Alexia zijn in Parijs voor de Spelen, maar zij zijn op de foto’s nog nergens te bekennen. De koning is als erelid uitgenodigd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het gezin blijft tot en met 30 juli in de Franse hoofdstad. Het is niet duidelijk waarom de jongste dochter, prinses Ariane, er niet bij is.