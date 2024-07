Frederik en Mary in gesprek met Deense olympische atleten

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben vrijdag een bezoek gebracht aan de Deense olympische sporters. Het Deense hof deelt daar foto’s van op sociale media.

Daarop poseren Frederik en Mary lachend met sporters uit hun land. Ook is te zien dat het koningspaar in gesprek is gegaan met de atleten. Met enkele van de sporters hebben Frederik en Mary vrijdag ook geluncht.

Donderdag openden Frederik en Mary al een Deens paviljoen in Parijs, waar de Olympische Spelen vrijdagavond officieel geopend worden. Donderdagavond was het koningspaar aanwezig bij een galadiner, dat was georganiseerd door de Franse president Emmanuel Macron en Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).