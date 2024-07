Koningspaar en prinsessen moedigen olympische sporters aan

Koning Willem-Alexander is donderdag bij de Olympische Spelen in Parijs. Koningin Máxima en dochters Amalia en Alexia volgen een dag later.

De koning is als erelid uitgenodigd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het gezin blijft tot en met 30 juli in de Franse hoofdstad. Het is niet duidelijk waarom de jongste dochter, prinses Ariane, er niet bij is.

Samen met premier Dick Schoof, die op 26 en 27 juli bij de Olympische Spelen is, is het paar bij de openingsceremonie op vrijdag. Ook bezoeken ze het olympisch dorp.