Koningspaar aan olympische sporters: maak Nederland trots

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wensen de Nederlandse olympiërs veel succes met het evenement dat vrijdagavond officieel is gestart. “Geniet met volle teugen en maak Nederland trots”, schrijft het paar, dat vrijdagavond op de tribune van de openingsceremonie zat, op Instagram.

Het paar zegt uit te kijken naar “spannende wedstrijden en bijzondere sportprestaties” in Parijs. “Jullie harde werk, toewijding en passie hebben jullie hier gebracht.”

Het koningspaar is met dochters Amalia en Alexia tot en met 30 juli bij de Spelen in Parijs. Willem-Alexander is daar als erelid van het Internationaal Olympisch Comité.

Willem-Alexander en Máxima moedigden de sporters vrijdagavond vol enthousiasme aan vanaf de tribune langs de Seine. Toen de boot met Nederlandse sporters voorbijvoer, joelde het paar vrolijk en zwaaide de koning met zijn arm in de lucht.