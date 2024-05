Koning Frederik rent eerste Royal Run als vorst

De Deense koning Frederik rent maandag zijn eerste Royal Run als vorst van het land. Op Instagram deelt de koning dat hij enorm heeft uitgekeken naar het hardloopevenement.

“Straks begin ik aan een fantastische Royal Run-dag in Fredericia. Ik heb er heel erg naar uitgekeken, en ook dit jaar is de support weer ontzettend fijn van alle kanten”, schrijft Frederik bij een foto van zichzelf in hardloopkleding en met zijn startnummer: 1.

De 55-jarige Frederik doet ieder jaar mee aan de hardloopwedstrijd. De race werd in 2018 voor het eerst georganiseerd ter ere van zijn vijftigste verjaardag. Dit jaar doen ruim 95.000 mensen mee in de steden Brønderslev, Aarhus, Fredericia, Kalundborg en Kopenhagen/Frederiksberg. “Een record”, zegt Frederik over het aantal inschrijvingen. “Mijn familie en ik kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten.”