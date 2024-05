Kunstenaar vindt reacties op portret Charles vermakelijk

De kunstenaar die het eerste officiële portret van koning Charles maakte, heeft gelachen om de verdeelde reacties op zijn doek. Jonathan Yeo vermaakte zich vooral met de memes op sociale media, vertelt hij aan The Sunday Times.

“Mijn dochter wilde me maar al te graag alle gekke dingen over het schilderij op TikTok laten zien”, zegt Yeo. “Ze is 17 en had de dag van haar leven met alle samenzweringen over het schilderij, over dat ik een satanist of van de Illuminati ben.”

Yeo portretteerde Charles in een rood militair uniform, maar schilderde de achtergrond opvallend genoeg ook rood, waardoor het volgens sommigen lijkt alsof de koning “in de hel” is. De kunstenaar vindt het niet erg, iedereen mag een mening over zijn werk hebben. “Wat je ook met een doek doet, hoe duidelijk je ook denkt dat het verhaal is, iedereen zal er uiteindelijk iets anders in zien.”

De koning en zijn vrouw koningin Camilla waren volgens Yeo allerminst verrast. “Ze wisten al wat ze konden verwachten”, aldus Yeo.