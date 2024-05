Ook kroonprins Christian doet mee aan Royal Run

Niet alleen koning Frederik, maar ook zijn zoon heeft maandag de hardloopschoenen aangetrokken. De 18-jarige kroonprins Frederik doet net als zijn vader mee aan de Royal Run.

“Ik ben naar Noord-Jutland gereisd en kijk ernaar uit om bij de Royal Run van dit jaar in Brønderslev de mijl te lopen”, schrijft Christian bij het bord van de Deense plaats. Een mijl is 1,6 kilometer. Voor Christian is het de eerste keer dat hij de race alleen loopt. In voorgaande jaren deed hij dat samen met onder anderen zijn vader.

Koning Frederik loopt maandag mee in Fredericia. De wedstrijd vindt ook plaats in Aarhus, Kalundborg en Kopenhagen/Frederiksberg.