Prins Charles heeft zijn bezoek aan Japan aangegrepen om het rugbyteam van Wales een hart onder de riem te steken. Woensdag nam hij een kijkje tijdens de training in het Prince Chichibu Memorial Rugby Stadium.

Charles is in eerste instantie in Tokio voor de inhuldiging van keizer Naruhito, maar nu dat erop zit plakt de prins van Wales er nog wat andere activiteiten aan vast. Daar hoorde woensdag een bezoek aan het Welshe rugbyteam bij. Charles spendeerde ruim een half uur met de spelers, coaches en het managementteam.

Wales speelt zondag in de halve finale van het wereldkampioenschap tegen Zuid-Afrika. Charles kan die in zijn eigen rugbyshirt bekijken. Hij kreeg er een overhandigd door aanvoerder Alun Wyn Jones. “Heel erg bedankt. Ik weet zeker dat jullie ons trots zullen maken”, zo reageerde de prins.

Teammanager Alan Phillips vond het onderonsje met Charles prachtig. “Dit maak je niet zo vaak mee”, reageerde hij tegenover The Telegraph. “Ik heb hem door de jaren heen al een paar keer ontmoet. Zijn twee zonen volgen het rugby ook. Dat is gewoon leuk. Elke keer dat ik hem ontmoet, ben ik weer onder de indruk van hem als persoon. Hij is erg bescheiden, een rustige man en een prettig gezelschap.”