Koning Charles hervat zijn publieke taken

Koning Charles hervat volgende week zijn publieke taken. Dat maakte Buckingham Palace vrijdag bekend. De koning legde zijn publieke werkzaamheden begin februari neer nadat hij had bekendgemaakt kanker te hebben en daarvoor behandeld te worden. Binnen de paleismuren bleef hij wel aan het werk.

Het eerste werkbezoek brengt de koning aankomende dinsdag aan een kankerbehandelcentrum. Samen met koningin Camilla zal hij daar medisch specialisten en patiënten ontmoeten. Het bezoek zal het eerste zijn in een reeks openbare bezoeken die de koning de komende weken zal afleggen, aldus het paleis.

In de verklaring meldt Buckingham Palace ook dat de koning en koningin in de aanloop naar het 1-jarig koningschap van Charles “diep dankbaar” zijn voor de vriendelijkheid en goede wensen die zij “tijdens de vreugden en uitdagingen” in het afgelopen jaar van over de hele wereld hebben ontvangen.