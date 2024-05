Frederik en Mary aangekomen in Zweden voor eerste staatsbezoek

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken zijn maandag in Zweden begonnen aan hun eerste staatsbezoek. Het Deense koningspaar arriveerde in de ochtend met het koninklijk jacht Dannebrog in de haven van Stockholm.

Bij aankomst stonden de Zweedse kroonprinses Victoria, prins Daniel en koning Carl Gustaf en koningin Silvia klaar om Frederik en Mary te verwelkomen. Later volgde een officiële welkomstceremonie in het Koninklijk Paleis.

Het is het eerste staatsbezoek van Frederik sinds hij in januari de troon besteeg en het eerste staatsbezoek van Denemarken aan Zweden sinds 1985. Tijdens het bezoek ontmoeten Frederik en Mary onder meer Deense en Zweedse astronauten en staat er een staatsbanket op het programma.