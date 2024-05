Frederik: eerste staatsbezoek geweldig begin van nieuw hoofdstuk

De Deense koning Frederik heeft erg uitgekeken naar zijn eerste staatsbezoek aan Zweden. In een toespraak in het koninklijk paleis in Stockholm noemde Frederik het “een geweldig begin van een nieuw hoofdstuk”.

“Hier in Zweden zijn we in het buitenland, maar toch thuis”, zei Frederik onder meer. “We hebben veel gemeen. Maar we hebben elkaar ook veel te geven. Vandaag en morgen krijgen Mary en ik een voorproefje van wat Zweden te bieden heeft. We kijken ernaar uit.”

Frederik (55) richtte zich ook direct tot de Zweedse koning Carl Gustaf (78). “U bent nu de langstzittende monarch van Europa. Ik ben momenteel de kortstzittende. Maar ongeacht de periode, niemand van ons staat alleen. Dank u dat u ons op korte termijn hebt uitgenodigd voor ons eerste bezoek als koninklijk paar en dat u ons zo hartelijk heeft ontvangen.”

Ook Carl Gustaf gaf een welkomsttoespraak. “We zijn niet alleen buren en vrienden, we zijn familie. Mijn tante en uw grootmoeder, koningin Ingrid, was een verenigende kracht en een symbool van traditie en vernieuwing. Ze speelde een belangrijke rol in het bevorderen van de relatie tussen onze landen”, zei de Zweedse koning. Hij vertelde ook dat de afgetreden koningin Margrethe in de loop der jaren veel voor hem heeft betekend. “Nu kijk ik uit naar een nieuwe vruchtbare samenwerking met koning Frederik.”