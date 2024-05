Koning Charles viert eerste jaar als officiële Britse vorst

De Britse koning Charles viert maandag zijn eerste jubileum als officiële koning. De vorst en koningin Camilla werden precies een jaar geleden gekroond. Op Instagram staat het Britse hof stil bij deze gebeurtenis.

“Vandaag is de eerste verjaardag van de kroning van de koning en koningin in Westminster Abbey. Naast de dienst zelf omvatte het kroningsweekend een koetsoptocht door het centrum van Londen, een fly-by, een koninklijke saluut in de tuinen van Buckingham Palace, een concert bij Windsor Castle en een vrijwilligersinitiatief voor het hele Verenigd Koninkrijk.”

Charles werd al koning voor zijn kroning, namelijk in september 2022 toen zijn moeder, koningin Elizabeth, op 96-jarige leeftijd overleed. Zij was ruim 70 jaar koningin van het Verenigd Koninkrijk.