Camilla opent nieuwe schoolbibliotheek in Londen

De Britse koningin Camilla heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een basisschool in Londen. De vrouw van koning Charles bezocht de basisschool Moreland om daar een bibliotheek te openen.

Tijdens het bezoek nam Camilla onder meer deel aan een rondetafelgesprek en een voorleesactiviteit. Ook sprak ze met een aantal leerlingen over de verschillende leesactiviteiten die worden gehouden. Camilla werd na de opening van de schoolbibliotheek ook getrakteerd op een optreden van het schoolkoor.

Het is de vijftigste schoolbibliotheek die in het afgelopen jaar is geopend. De vijftig zogeheten Coronation Libraries ondergingen in het afgelopen jaar een transformatie ter ere van de kroning van Charles en Camilla vorig jaar. De schoolbibliotheken werden geopend met behulp van de National Literacy Trust, waar Camilla beschermvrouwe van is.