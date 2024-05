Koning Charles neemt afscheid van vertrekkend dirigent

Koning Charles heeft donderdagavond afscheid genomen van dirigent Antonio Pappano, die na 22 jaar vertrekt bij het Royal Opera House in Londen. De Britse vorst verscheen na Pappano’s laatste voorstelling op het podium om hem samen met het publiek een groot applaus te geven.

Nadat het doek donderdagavond gevallen was, spraken de twee achter de schermen met elkaar. “Hij was vol lof en oprecht en dat betekent alles voor me, want hij houdt van muziek”, vertelde de dirigent aan de krant The Evening Standard.

Pappano en Charles kennen elkaar al langer. “Hij heeft me geridderd en ik heb door de jaren heen verschillende evenementen in Buckingham Palace gedaan waarbij hij nauw betrokken was en natuurlijk heb ik gedirigeerd bij de kroning, dus we hebben heel wat evenementen samen meegemaakt.”

De operasterren wisten pas twintig minuten voor aanvang van de voorstelling dat Charles zou langskomen. “Hij zei net dat hij er echt van genoten had. Wat een eer om voor een koning te zingen, beter dan dat wordt het niet”, vertelde tenor Freddie De Tommaso.