Koning Charles vanaf 2027 op bankbiljetten Canada

Het portret van de Britse koning Charles verschijnt vanaf 2027 op Canadese bankbiljetten. Dat maakte de Bank of Canada bekend precies een jaar nadat Charles de troon besteeg.

Charles komt op het 20 dollar-biljet te staan. Dat is de meest gebruikte coupure in het land. Volgens gouverneur Tiff Macklem van de Bank of Canada circuleren er meer dan een miljard van die biljetten in het hele land. “Contant geld blijft een belangrijk betaalmiddel en we kijken uit naar de uitgifte van een nieuw biljet van 20 dollar dat Canadezen met vertrouwen kunnen blijven gebruiken.”

Het nieuwe biljet zal verticaal zijn. Dat is ook het geval bij het huidige biljet van 10 dollar. Het is verder gemaakt van polymeer en voornamelijk groen van kleur. Naar verwachting gaan de nieuwe biljetten begin 2027 in omloop. In de tussentijd blijft het huidige 20 dollar-biljet met daarop het portret van koningin Elizabeth circuleren.