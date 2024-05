Prins Harry dag voor jubileum Invictus Games aangekomen in Londen

De Britse prins Harry is dinsdag aangekomen in Londen, waar hij woensdag het 10-jarig bestaan van The Invictus Games Foundation zal vieren. Dat melden Britse royaltywatchers, waaronder Chris Ship van ITV News.

Volgens Ship is Harry alleen naar zijn vaderland gekomen. Zijn vrouw Meghan, zoon Archie en dochter Lilibet zijn nog in de Verenigde Staten. Ship benoemt dat Harry dinsdag “wat Invictus-gerelateerde zaken” doet.

Woensdag wordt in de St Paul’s Cathedral in Londen een dienst gehouden om het jubileum van de Invictus Games te vieren. Dit internationale sportevenement is bedoeld voor militairen en veteranen die tijdens hun diensttijd psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt. Harry heeft hiervoor het initiatief genomen.

Harry zal naar verwachting tijdens zijn verblijf in het Verenigd Koninkrijk geen tijd doorbrengen met zijn directe familie. The Telegraph heeft eerder gemeld dat koning Charles het “te druk” zou hebben met andere verplichtingen. Harry leeft al jaren op gespannen voet met zijn familie.