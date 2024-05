Harry niet op bezoek bij koning Charles tijdens reis naar VK

De Britse prins Harry gaat tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk niet langs bij zijn vader koning Charles. Dat heeft een woordvoerder van de hertog van Sussex laten weten aan verschillende media, waaronder het Amerikaanse tijdschrift People.

De woordvoerder zegt dat een ontmoeting “helaas niet mogelijk is door het volle programma van Zijne Majesteit. De hertog heeft natuurlijk begrip voor zijn vaders agenda met verplichtingen en diverse andere prioriteiten.” Wel stelt de woordvoerder dat Harry zijn vader “snel hoopt te zien”.

Harry keerde dinsdag terug naar het Verenigd Koninkrijk. De prins woont sinds een aantal jaar in de Verenigde Staten. Hij is woensdag aanwezig bij een dienst ter ere van de tiende verjaardag van de Invictus Games. De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun diensttijd. Harry is de initiatiefnemer hiervan.