De Britse zanger James Blunt heeft zich woensdagochtend in de talkshow Good Morning Britain uitgesproken over de felle kritiek in de media op Prins Harry en zijn vrouw Meghan. De You’re Beautiful-zanger vindt dat de berichtgeving over de twee bijna ‘tegen pesten aan zit’.

Blunt ziet de hertog en hertogin van Sussex vaak op de cover van de kranten staan en merkt dat de berichtgeving dan vaak wat “zuur of bitter” is. “Ik ken Harry uit het leger, hij is een erg aardige man en een fantastische soldaat die veel voor andere mensen doet. Dus de zure, bittere berichtgeving lijkt een beetje op pesten, vind ik”, aldus de zanger.

De Sussexes zijn al tijden onderwerp van kritiek in de Britse media. Onlangs werd de documentaire Harry en Meghan: Hun Afrikaanse reis uitgezonden. Daarin bekende Meghan dat het eigenlijk niet zo goed met haar gaat en dat ze het zwaar heeft als nieuw lid van het Britse Koningshuis.