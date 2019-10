De Maltese overheid heeft de woning gekocht waar de Britse koningin Elizabeth halverwege de vorige eeuw enige tijd heeft gewoond. De vorstin noemde Villa Guardamangia, zoals het pand heet, tussen 1949 en 1951 haar thuis, toen haar man prins Philip op Malta diende in de Britse marine.

Elizabeth heeft haar tijd op Malta ooit beschreven als een van de gelukkigste perioden van haar leven. Maar de villa waar Elizabeth een mooie tijd beleefde, is flink veranderd. Het gebouw is in verval geraakt en de inboedel is verkocht, zo meldt persbureau Reuters.

Toch verwacht de overheid van Malta dat de villa kan uitgroeien tot een toeristische trekpleister. De Maltese premier Joseph Muscat maakte woensdag bekend dat de woning wordt opgeknapt. Hoeveel het gebouw heeft gekost, is onbekend.

De woning uit 1900, gelegen op een heuvel en met uitzicht op een haven, heeft een grote buitenplaats en een tuin. Elizabeth, die ook als koningin meerdere keren naar Malta is afgereisd, werd in 1992 tijdens een bezoek aan het eiland nog langs de villa gereden. In 2015 kreeg de vorstin bij een bezoek aan Malta een schilderij van de villa cadeau.