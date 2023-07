Elisabeth (21) mag vader van meeste Belgen met tien jaar opvolgen

Zo’n 43 procent van de Belgen hoopt dat prinses Elisabeth haar vader koning Filip over zo’n tien jaar opvolgt. Ongeveer 32 procent hoopt zelfs dat het voor die tijd al gebeurt. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM NIEUWS, RTL en Le Soir onder duizend Belgen. De peiling is gedaan ter ere van het 10-jarig koningschap van Filip.

Over tien jaar zou Elisabeth 31 jaar zijn, haar vader 73. Zo’n 15 procent van de ondervraagden hoopt dat de opvolging met minstens vijftien jaar plaatsvindt, de overige 10 procent vindt dat het nog minstens twintig jaar moet duren.

De 21-jarige troonopvolgster wordt de eerste koningin van België. Woensdagavond werd al bekend dat ze door het Belgische volk wordt beoordeeld met het rapportcijfer 5,9. Dat is een stukje lager dan haar Nederlandse ‘collega’ Amalia, die met de meest recente peiling een 7 scoorde. Verder wordt Elisabeth omschreven als naturel (65 procent), professioneel (60 procent), meelevend (54 procent), afstandelijk (25 procent) en onwennig (22 procent). Generatiegenoten van Elisabeth zouden haar strenger beoordelen dan oudere ondervraagden.

Elisabeth studeert momenteel geschiedenis en politiek in het Britse Oxford. Over een jaar is ze klaar. Volgens de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter krijgt ze vanaf dan een eigen agenda, hofhouding en een vergoeding.