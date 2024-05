Deense graaf Henrik viert 15e verjaardag

De Deense graaf Henrik viert zaterdag zijn vijftiende verjaardag. Het Deense hof deelt ter ere van zijn verjaardag een foto van Henrik.

De foto is gemaakt door Henriks moeder, prinses Marie. “Graaf Henrik is jarig en wordt vandaag 15 jaar”, staat erbij geschreven. Op de foto draagt Henrik een pet, trui en een rugtas.

Henrik is het oudste kind van prins Joachim en Marie. Hij heeft nog een jonger zusje, Athena genaamd. Uit een eerder huwelijk heeft Joachim, zoon van de Deense koningin Margrethe, nog twee zoons. Zij heten Nikolai en Felix.

In september 2022 verordende Margrethe, die toen nog op de Deense troon zat, de vier kinderen van Joachim te ontdoen van hun prinselijke titel. Joachim sprak daar zijn teleurstelling over uit. Inmiddels is zijn oudere broer Frederik koning van Denemarken.