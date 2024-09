Belgische prinses Astrid viert trouwdag in Italië

Prinses Astrid en prins Lorenz van België hebben hun trouwdag deze week samen met kinderen en kleinkinderen gevierd in Italië. Dat vertelt een goede vriend van het koppel aan persbureau Belga. De prins en de prinses zijn zondag veertig jaar getrouwd.

De kinderen en kleinkinderen van Astrid en Lorenz hadden de reis ook georganiseerd. “Het was een fantastisch familiemoment”, zegt familievriend Herve Verhoosel. De prins en de prinses hebben vijf kinderen.

Astrid (62) is de zus van koning Filip. Ze is vijfde in de lijn van de troonopvolging.