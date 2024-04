Britse royals staan stil bij 75 jaar Gemenebest

De Britse koninklijke familie staat vrijdag stil bij 75 jaar Gemenebest. Het is exact 75 jaar leden dat in Londen de meest recente versie van het samenwerkingsverband tussen landen werd ondertekend

“Vandaag vieren we 75 jaar moderne Gemenebest”, meldt het Britse hof op Instagram. “Sinds de oprichting in 1949 is het Gemenebest in omvang en invloed gegroeid, met 56 lidstaten, verspreid over zes continenten en die een derde van de wereldbevolking vertegenwoordigen.”

Bij het bericht deelt de koninklijke familie een video met hoogtepunten van evenementen waar dit jaar al is stilgestaan bij het jubileum. Het is niet bekend of er vrijdag ook festiviteiten zijn. De jaarlijkse Commonwealth Day werd dit jaar op 11 maart al bijgewoond door koningin Camilla.