Abdicatieverklaring Margrethe opgenomen in Nationaal Archief

De abdicatieverklaring die de Deense koningin Margrethe vorige week zondag ondertekende, is afgelopen vrijdag opgenomen in het Deens Nationaal Archief. Het historische document zal daar bewaard worden. Denen krijgen geen mogelijkheid om het in te zien, meldt TV2.

Nationaal archivaris Morten Ellegaard noemt de abdicatieverklaring “een van de meest bijzondere documenten die we de afgelopen tijd hebben ontvangen”. Hij is een van de weinigen die het document mocht zien. Ellegaard moest onder meer bevestigen dat het juiste document was aangekomen. Hij zegt dat hij “een beetje ontroerd” was nadat hij het met eigen ogen had bekeken en dat het een ervaring is die hij niet snel zal vergeten.

In Nederland was de zogeheten Akte van Abdicatie na de laatste troonswisseling in 2013 wel te bezichtigen. Deze werd enige tijd tentoongesteld in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.