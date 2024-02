Beelden en bezittingen van Frederik te zien in nieuwe expositie

In Denemarken wordt volgende maand een tentoonstelling geopend met portretten, foto’s, video’s en persoonlijke bezittingen van koning Frederik. Het hof deelt woensdag de aankondiging van de expositie.

Het Deense publiek kan vanaf 22 maart in het museum van paleis Amalienborg onder meer Frederiks gala-uniform van de koninklijke marine, zijn eerste schooltas en de hondensledezweep van zijn expeditie naar Groenland bekijken. Ook worden op de tentoonstelling ‘Frederik 10. – Koning van Morgen’ portretschilderingen, foto’s en video’s van de koning geëxposeerd. De tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van de troonswissel van 14 januari, toen Frederiks moeder Margrethe afstand deed van de troon.

Nadat de expositie op 8 september voor het laatst te zien is in paleis Amalienborg, reist de tentoonstelling verder naar Koldingshus, op het schiereiland Jutland. Daar is de expositie dan van 11 oktober tot en met 21 april volgend jaar te zien.