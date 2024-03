Deens paleis trekt meer bezoekers na troonswisseling

Veel meer mensen hebben dit jaar tijdens de voorjaarsvakantie een bezoek gebracht aan paleis Christiansborg. In totaal kochten 45.000 mensen een toegangskaartje, meldt het Deense persbureau Ritzau. Dat is een stuk meer dan vorig jaar, toen er 28.000 mensen langskwamen.

Een woordvoerder denkt dat het paleis meer in trek is door de troonswisseling in januari.

Koningin Margrethe nam begin dit jaar afscheid van de troon. Haar zoon koning Frederik volgde haar op. De troonswisseling bracht destijds al duizenden mensen op de been. Op het plein voor paleis Christiansborg stonden naar schatting bijna 175.000 mensen om de proclamatie bij te wonen en de nieuwe koning en zijn gezin toe te juichen.