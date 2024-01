Deense artiesten verzorgen acts op liveshow voor Margrethe

Een aantal bekende artiesten uit Denemarken treedt vrijdag op tijdens de grote liveshow die wordt georganiseerd voor aftredend koningin Margrethe. Dat meldt de Deense omroep DR donderdag. Het gaat om onder anderen de Deense zangeressen Anne Linnet, Sanne Salomonsen en Lis Sørensen.

Artiesten Caroline Henderson en Jesper Binzer geven samen ook een optreden. Andere acts worden verzorgd door onder anderen Mads Langer en Søs Fenger.

De show wordt georganiseerd door DR en TV2, de grootste tv-netten in Denemarken. Aanleiding is de aanstaande abdicatie van de 83-jarige Margrethe. Naar verwachting zijn vrijdagavond 40.000 mensen aanwezig bij de grootse show. De voorstelling wordt live uitgezonden vanaf het plein Kongens Nytorv in Kopenhagen.