Deense koningin Margrethe afgetreden, zoon Frederik nu koning

De Deense koningin Margrethe heeft tijdens een zitting van de Deense Raad van State haar handtekening onder een abdicatieverklaring gezet. Daarmee is haar oudste zoon Frederik nu koning van Denemarken. Zijn vrouw Mary is koningin. Margrethe zat sinds 1972 op de Deense troon.

Ze tekende de abdicatieverklaring in het paleis Christiansborg, in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Aanwezig daarbij was ook de zoon van Frederik en Mary, de 18-jarige Christian. Hij is nu kroonprins. De 55-jarige Frederik houdt later een toespraak vanaf het balkon van Christiansborg, waar duizenden Denen zich vanaf zondagochtend al hebben verzameld.

De 83-jarige Margrethe maakte op oudejaarsavond bekend af te treden. De aanleiding voor haar abdicatie was onder meer de rugoperatie die ze in februari vorig jaar onderging. Het gaf volgens Margrethe “aanleiding tot nadenken over de toekomst”.

Niet gebruikelijk

Het is in Denemarken niet gebruikelijk dat een vorst aftreedt. Margrethe is de eerste Deense monarch die abdiceert in negenhonderd jaar. In 1146 gaf een Deense vorst, koning Erik III, voor het laatst de troon op. Met het aftreden van Margrethe zijn er ook geen regerend koninginnen meer.

Margrethe houdt wel een vertegenwoordigende rol nu Frederik koning is, maakte het Deense hof woensdag bekend. Zo kan ze hem vervangen als hij niet aanwezig is, wanneer hij bijvoorbeeld op reis is. In eerste instantie wordt Frederik echter vervangen door zijn zoon, kroonprins Christian.

Ook blijft Margrethe de titel van koningin voeren nu ze is afgetreden. Haar aanspreektitel blijft ook majesteit, deelde het hof dinsdag al. Dat is anders dan in Nederland het geval was toen Beatrix in 2013 afstand deed van de troon. Zij wordt vanaf dat moment prinses Beatrix genoemd.