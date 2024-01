Deense partijleider wil geen rol premier bij troonswisseling

Niet premier Mette Frederiksen maar koningin Margrethe zou zondag zelf haar zoon Frederik moeten uitroepen tot de nieuwe koning van Denemarken. Daarvoor pleit partijleider van de Deense Volkspartij (DF) Morten Messerschmidt maandag tegenover de Deense omroep DR.

Normaal gesproken kondigt de premier altijd de nieuwe koning of koningin aan, maar dat zou anders moeten nu Margrethe de eerste vorst in bijna negenhonderd jaar is die aftreedt. “Ik denk dat het normaal is om met deze traditie te breken en gebruik te maken van het gelukkige feit dat de koningin nog steeds onder ons is”, vindt Messerschmidt.

Het Deense kabinet kondigde vorige week aan dat Frederiksen Frederik zal aankondigen op het balkon van paleis Christiansborg. Dat gebeurt nadat Margrethe haar handtekening onder de abdicatieakte heeft gezet.

Respect

Messerschmidt heeft “groot respect” voor tradities, maar stipt aan dat er vele honderden jaren voorbij zijn gegaan sinds de laatste Deense monarch vrijwillig afstand deed van de troon. “Daarom bestaan ​​er eigenlijk geen tradities op dit gebied”, zo redeneert hij.

De 83-jarige Margrethe maakte op oudejaarsavond in haar nieuwjaarstoespraak bekend dat ze aanstaande zondag aftreedt. Haar oudste zoon kroonprins Frederik volgt haar op.