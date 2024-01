Deense troonswisseling lijkt op Nederlandse

De aanstaande troonswisseling in Denemarken lijkt op die van Nederland van ruim tien jaar terug. Zodra koningin Margrethe op 14 januari haar handtekening zet onder een abdicatieverklaring wordt haar zoon kroonprins Frederik koning, legt het hof woensdag uit in een bericht over hoe het proces er formeel gaat uitzien.

De troonswisseling vindt plaats tijdens een zitting van de Deense Raad van State op paleis Christiansborg. Hoe laat dat zal gebeuren, is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat naast Margrethe en Frederik ook kroonprinses Mary, die koningin wordt, en de toekomstige troonopvolger Christian hierbij aanwezig zijn. Prins Christian, de oudste zoon van Frederik en Mary, krijgt na de zitting de titel kroonprins.

In Nederland werd Willem-Alexander in 2013 ook direct koning, nadat zijn moeder Beatrix haar handtekening had gezet onder de zogeheten Akte van Abdicatie. In sommige andere monarchieën, zoals de Britse, worden koningen en koninginnen nog echt gekroond. Dat gebeurde vorig jaar mei ook bij koning Charles en zijn vrouw koningin Camilla.