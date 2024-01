Denen in de rij voor boek koning Frederik

Veel Denen zijn woensdag naar de boekwinkel gegaan voor het boek dat koning Frederik heeft uitgebracht. Volgens omroep DR stonden er vlak nadat het nieuws naar buiten kwam al rijen. Het boek, dat de titel Kongeord draagt, was vooraf niet aangekondigd.

Een woordvoerder van de Deense boekwinkelketen Bog & idé zegt dat de belangstelling “overweldigend” is. Dezelfde geluiden klinken bij de onlineboekwinkel Saxo. “Binnen het eerste uur bereikten we een verkoopcijfer van vier cijfers en de bestellingen blijven maar binnenkomen”, zegt een voorlichter. Het bedrijf zegt dat er soms 25 boeken per minuut werden verkocht en spreekt van “een historische verkoopdag”. Saxo rekent op recordverkopen.

Het boek is geschreven door auteur Jens Andersen die verschillende keren met koning Frederik sprak. Hij werd op oudejaarsavond, toen koningin Margrethe haar aftreden aankondigde, benaderd. Kongeord telt in totaal 109 pagina’s. In het boek vertelt Frederik over zijn plannen voor zijn koningschap.