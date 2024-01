Een bijzonder verhaal: de hoefijzer-broche van Margrethe

Koningin Margrethe heeft een oneindig grote bijzondere (privé)collectie juwelen en sieraden met een verhaal, die het niet voor niets als eens tot een complete tentoonstelling in Kopenhagen schopten.

Foto: Jens Peter Engedal

Haar keuze voor bepaalde juwelen bij een bepaalde gelegenheid bleek al op 15 januari 1972, weet juwelendeskundige Martijn Akkerman. ‘Een dag nadat haar vader was overleden, werd Margrethe officieel gepresenteerd als koningin. Geheel in rouw droeg zij een kleine broche in de vorm van een hoefijzer, bezet met diamantjes en robijntjes, een gelukssymbool, met de opening naar boven gericht, ‘opdat het geluk er niet uit kan vallen’. Deze broche kreeg ze van haar vader naar aanleiding van de grondwetsherziening in 1953, waarbij de zogenoemde Salische wet, die exclusief mannelijke opvolging voorschreef, werd geschrapt en Margrethe officieel vermoedelijk troonopvolger werd.’

Margrethe zou Margrethe niet zijn als ze opnieuw een grote symbolische waarde hecht aan het sieraad. Tijdens de ondertekening van haar abdicatie droeg ze opnieuw de broche op haar jasje. Daarmee maakt ze een bijzonder verhaal rond! Meer over de bijzondere juwelen van koningin Margrethe lees je in de bijdrage van Martijn Akkerman in Vorsten 3, die eind februari in de winkel ligt.