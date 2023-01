Eerste nieuwjaarsontvangsten voor Margrethe sinds pandemie

De Deense koningin Margrethe heeft dinsdag voor het eerst sinds de coronapandemie weer veel gasten verwelkomd tijdens de grote traditionele nieuwjaarsontvangsten. In 2021 en 2022 gingen de traditionele recepties in de eerste week van januari niet door vanwege de coronamaatregelen.

Dinsdag stond onder meer een nieuwjaarsontvangst voor het diplomatiek korps op Christiansborg op het programma. Ook de Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary waren daarbij aanwezig.

Zondag vond al een nieuwjaarsbanket op het paleis in Kopenhagen plaats. De Deense koningin organiseerde traditiegetrouw op de eerste dag van het jaar een banket voor leden van de koninklijke familie, afgevaardigden van de regering, personeelsleden en andere hoogwaardigheidsbekleders. Prinses Marie was daar niet bij, omdat haar zoon Henrik ziek was. Prins Joachim was er wel, net als kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary. Ook prinses Benedikte, de zus van de koningin, was bij het banket.