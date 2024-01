Frederik begint eerste reis als koning, Christian is regent

Koning Frederik van Denemarken is begonnen aan zijn eerste buitenlandse reis sinds hij koning is. Woensdagochtend arriveerde hij voor een handelsmissie in de Poolse hoofdstad Warschau. Zijn afwezigheid betekent dat zijn zoon kroonprins Christian automatisch voor de eerste keer regent is.

Frederik, die 2,5 week geleden zijn moeder koningin Margrethe opvolgde, werd voor het presidentieel paleis welkom geheten door de Poolse president Andrzej Duda. Daarna vond een inspectie van de erewacht plaats en kon de koning voor een lunch aanschuiven. Later woensdag legt Frederik een krans bij het Graf van de Onbekende Soldaat en woensdagavond is er een feestelijk diner.

Het bezoek duurt tot en met vrijdag. Tot die tijd is Christian regent. In Denemarken wordt altijd een vervanger aangewezen als het staatshoofd in het buitenland is. De 18-jarige Christian kan nu een aantal taken van zijn vader overnemen als dat nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om het goedkeuren van een wetsvoorstel.