Frederik beschermheer van architectuurhoofdstad Kopenhagen

De Deense kroonprins Frederik is komend jaar de beschermheer van de Wereldhoofdstad van de Architectuur, Kopenhagen. De hoofdstad van Denemarken werd door UNESCO en International Association of Architects (UIA) uitgeroepen tot architectuurhoofdstad van de wereld in 2023.

De kroonprins is beschermheer van het jaar van de architectuur, waar met evenementen het hele jaar aandacht aan wordt besteed. Het jaar wordt officieel afgetrapt op 17 januari in het stadhuis van Kopenhagen.

UNESCO en de UIA hebben de titel in het leven geroepen om aandacht te vragen voor architectuur en cultuur en hoe die kunnen bijdragen aan het oplossen van hedendaagse uitdagingen. Kopenhagen is ook gastheer van het UIA Wereldcongres dat in juli 2023 wordt gehouden met als thema Duurzame toekomst – laat niemand achter.