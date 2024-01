Frederik bezoekt Deens parlement en krijgt lof van premier

Koning Frederik en koningin Mary hebben maandag een bezoek gebracht aan het Deense parlement. Daar sprak premier Mette Frederiksen haar waardering voor de monarchie uit. Frederik sprak zelf niet.

“Onze geweldige koninklijke familie doet het zo goed dat we de monarchie als vanzelfsprekend kunnen beschouwen”, zei Frederiksen in een toespraak. “Het is geen gegeven, het staat en valt met de mensen die de verantwoordelijkheid nemen. En het berust op een wederzijds contract tussen monarchie en democratie.”

In haar toespraak op 1 januari sprak de Deense premier nog met een kritische noot over het koningshuis. Ze zei dat ze de monarchie niet altijd had gesteund, maar dat koningin Margrethe haar gedachten daarover had veranderd.

Frederik werd zondag koning van Denemarken. Zijn moeder, koningin Margrethe, zat 52 jaar op de troon.