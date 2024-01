Frederik doet ook als koning mee aan Royal Run

De Deense kroonprins Frederik zal ook na zijn troonsbestijging deelnemen aan de jaarlijkse Royal Run in mei. Dat heeft de organisatie van het hardloopevenement bevestigd aan TV2. “We kunnen nu uitkijken naar een Royal Run met een koning”, aldus de organisatoren.

Het evenement vindt plaats op 20 mei in de steden Brønderslev, Aarhus, Fredericia, Kalundborg en Kopenhagen/Frederiksberg. De Royal Run werd voor het eerst in 2018 georganiseerd ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Frederik. Aan de editie van 2023 namen bijna 94.000 mensen deel. De editie van dit jaar is inmiddels uitverkocht.

De Deense koningin Margrethe heeft in haar toespraak op oudejaarsavond bekendgemaakt dat zij aftreedt. Op 14 januari worden kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary koning en koningin.