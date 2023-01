Frederik feliciteert Deense handballers met wereldtitel

Onder het toeziend oog van kroonprins Frederik zijn de handballers van Denemarken voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden.

De Denen wonnen de finale van het WK in Stockholm van olympisch kampioen Frankrijk met 34-29. Frederik had zaterdag al laten weten dat hij naar de Zweedse hoofdstad zou afreizen om de handballers te steunen. Vlak voor aanvang van de finale plaatste hij nog een selfie vanuit de Tele2 Arena. “Succes jongens”, schreef hij bij de foto.

Na afloop van de finale was Frederik op de Deense tv te zien. Hij lachte en klapte en nam de felicitaties van de mensen die bij hem op de tribune zaten in ontvangst. Gedurende de wedstrijd waren er al foto’s van de kroonprins te zien op sites van kranten. Op Instagram feliciteerde de royal het team. Hij roemde de manier waarop de Denen wereldkampioen waren geworden. “Wat een manier om het toernooi op deze wijze af te sluiten”, schreef Frederik over de finale waarin de Denen oppermachtig waren. “Jullie hebben alle reden om trots te zijn.”

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het mannenhandbal dat een ploeg driemaal achtereen de wereldtitel verovert.