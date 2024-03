Frederik geeft eerste horloge als koning weg

Koning Frederik van Denemarken heeft voor het eerst sinds zijn aantreden als koning in januari een horloge weggegeven aan een lid van de koninklijke garde. Dat deed hij tijdens een ceremonie bij kasteel Rosenborg in het centrum van Kopenhagen. De gelukkige ontvanger was Rasmus Boy Bedsted, meldt het Deense persbureau Ritzau.

Het uitdelen van het horloge van de koning (Kongens Ur) is een traditie die in 1970 begon bij Frederiks opa Frederik IX. De onderscheiding gaat naar het beste lid van de koninklijke garde. Wie dat is, wordt door de manschappen zelf bepaald. Volgens Ritzau werd Bedsted aangewezen omdat hij bij iedereen geliefd is.

Het koninklijke uurwerk droeg tijdens het koningsschap van koningin Margrethe de naam Dronningens Ur. Nu Frederik zijn moeder heeft opgevolgd is de oude naam in ere hersteld.

Overigens mocht Frederik vorig jaar al eens een horloge uitdelen. Hij deed dit toen namens zijn moeder omdat zij herstellende was van een rugoperatie.