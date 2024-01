Frederik moet als koning opnieuw kijken naar erefuncties

Als de Deense koningin Margrethe volgende week zondag afstand doet van de troon, komen ook automatisch alle beschermheerschappen en erefuncties van de koningin en het kroonprinselijk paar te vervallen. Frederik zal deze als nieuwe koning opnieuw verdelen onder de familie, meldt het hof.

“Na de troonswisseling wordt in de loop van enkele maanden een besluit genomen over welke patronaten worden voortgezet en de verdeling daarvan”, schrijft het paleis. Met de betrokken instellingen en organisaties wordt contact opgenomen wanneer alles rond is.

Koningin Margrethe, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary zijn nu beschermheer of -vrouw van verschillende organisaties. Zo heeft de vorstin bijvoorbeeld haar naam verbonden aan de Deense nationale sportfederatie en de Deense versie van KWF.

Naast de beschermheerschappen vervallen ook alle predicaten van hofleverancier. Momenteel hebben 104 Deense bedrijven zo’n eretitel en vijf buitenlandse bedrijven.