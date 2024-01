Frederik op eerste buitenlandse reis als koning

De Deense koning Frederik gaat op zijn eerste buitenlandse reis sinds hij op de troon zit. Hij leidt van 31 januari tot en met 2 februari een handelsmissie naar Polen. Frederik bezoekt met een paar ministers de steden Warschau en Szczecin.

De locatie is tegen traditie in, want nieuwe Deense vorsten bezoeken normaal gesproken eerst buurlanden Noorwegen en Zweden. Het bezoek aan Polen werd echter al enige tijd voorbereid, vermoedelijk al voordat koningin Margrethe, Frederiks moeder, haar aftreden bekendmaakte op oudejaarsavond. De buurlanden komen binnenkort aan de beurt.

Frederik is sinds 14 januari koning van Denemarken. De 83-jarige Margrethe zat daarvoor 52 jaar op de troon.