Kapper Deense prinses Mary stopt na 23 jaar

Søren Hedegaard, de kapper van de Deense prinses Mary, stopt na 23 jaar met zijn werk. Op Instagram laat hij weten dat hij niet meer de kapper van Mary is wanneer zij op 14 januari koningin van Denemarken wordt.

“Met het einde van 2023 en met een troonswisseling in zicht, heb ik ook gekozen voor een verandering in mijn leven”, schrijft de 68-jarige Hedegaard bij een foto van hem en Mary. “Ik geef op 14 januari en na 23 jaar als kapper van prinses Mary het stokje over aan de volgende generatie.”

Hedegaard spreekt van “23 geweldige en onvergetelijke jaren met herinneringen en vriendschappen” die hij altijd in zijn hart zal meedragen. Hij gaat werken voor Stuhr, een merk van luxueuze haarproducten. “Mijn leven is altijd kleurrijk en veranderlijk geweest en dat zal hopelijk ook de komende jaren zo blijven”, besluit hij.

De Deense koningin Margrethe maakte op oudejaarsavond bekend dat zij aftreedt. Haar zoon Frederik en zijn vrouw Mary worden per 14 januari koning en koningin.