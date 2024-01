Koning Frederik opent deuren voor het eerst voor burgers

Koning Frederik van Denemarken heeft maandag voor de eerste keer sinds hij koning is de paleisdeuren geopend voor ‘gewone’ burgers. Dat gebeurde op paleis Christiansborg in Kopenhagen.

Het is traditie in Denemarken dat burgers op een aantal vaste momenten een bezoek aan het staatshoofd kunnen brengen. Het zijn vooral vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die langskomen om in dit geval Frederik te bedanken voor bijvoorbeeld een eerder gebracht bezoek of mensen die een onderscheiding hebben gekregen.

Een van hen was predikant Frede Kloch Sørensen, die recent een lintje kreeg voor veertig jaar trouwe dienst. Tegenover omroep DR zegt hij dat hij met Frederik over zijn kinderen heeft gepraat. Een van zijn zoons is politieagent en was in die hoedanigheid aanwezig bij de troonswisseling vorige week.

De traditie van openbare audiënties gaat honderden jaren terug. Toen kon elke burger nog echt bij de koning aankloppen om zijn persoonlijke wensen of grieven over te brengen. Voor elke bezoeker is tegenwoordig twee minuten gereserveerd.