Koningin Margrethe trots op winnen van Deense Oscar

Koningin Margrethe van Denemarken heeft zaterdagavond een Robert Award, de Deense equivalent van de Amerikaanse Oscar, gewonnen. De onlangs afgetreden Margrethe, die nog wel koningin genoemd wordt, laat in een dankwoord weten “ontroerd en trots” te zijn door het winnen van de prijs voor beste kostuumontwerp.

De koningin won de award voor haar werk voor de Netflixfilm Ehrengard – The Art of Seduction. Margrethe, die vaker decors en kostuums bedenkt voor film, theater en tv, had een aantal outfits ontworpen voor die film.

Margrethe is dankbaar voor de erkenning. “Ik wil graag het hele team achter de film bedanken, maar vooral iedereen die mijn ideeën, schetsen en tekeningen heeft omgezet in realiteit. En vooral de getalenteerde mensen die de vele kostuums hebben genaaid en bewerkt.”