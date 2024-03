Koningin Mary bezoekt in Kopenhagen kenniscentrum met haar naam

De Deense koningin Mary heeft woensdag een bezoek gebracht aan het kenniscentrum in Kopenhagen dat haar naam draagt. Het centrum moest voor haar bezoek de naam aanpassen omdat Mary sinds januari koningin is, en geen kroonprinses meer.

Het centrum opende in februari 2022 ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Mary. In dit interdisciplinaire kenniscentrum aan de Universiteit van Kopenhagen werken onderzoekers samen aan nieuwe oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen, aldus het Deense hof. Mary is niet alleen de naamgever van het centrum, maar maakt ook deel uit van de adviescommissie.

Tijdens haar bezoek werd Mary geïnformeerd over de resultaten en de ervaringen van de eerste twee jaar dat het centrum bestaat. Ook werd haar verteld wat de visie voor de komende jaren is.